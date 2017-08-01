Мехонцев: машину, которую подарил Путин, уже давно продал

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев прокомментировал конфликт с ГИБДД, в результате которого его машина была отвезена на штрафстоянку, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Уже почти около подъезда подъехали гаишники и стали откровенно докапываться. Сначала спросили про штрафы, затем сказали, что нужно пройти медосвидетельствование. Машину отогнать не разрешили, хотя рядом была мама, которая вписана в полис ОСАГО и имела право сесть за руль. Потом сержант заявил, что машина арестована. Приехал эвакуатор. Меня же доставили в отделение.

Я не пытался объяснить им, что они превышают должностные полномочия. Правда всегда будет на их стороне. У меня взяли кровь на анализ, алкоголя не обнаружили, сейчас идёт проверка на наркотики. Обиды ни на кого не держу и лезть в эту историю больше не хочу. Если вина инспекторов будет доказана — пусть несут наказание.

Машину, которую подарил Путин, уже давно продал. Но марка меня полностью устраивала, поэтому купил такую же. Сейчас у меня белая «Ауди А8». С ней-то и приключилась вся эта история.

Дальнейшие карьерные планы? Пока нет никакой определённости. Даже страна неизвестна. Возможно, бой состоится в США, а может, в России. Пока не знаю. Отдыхаю дома в Екатеринбурге с семьёй", — приводит слова Мехонцева издание «Аргументы и факты».