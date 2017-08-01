Джэрвонта Дэвис может встретиться с Романом Мартинесом

Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе Джэрвонта Дэвис (18-0, 17 КО) свой следующий поединок может провести против экс-чемпиона мира по версии WBO Романа Мартинеса (29-3-3, 17 КО), сообщает Boxingnews24.

Бой может состояться 26 августа в андеркарде встречи между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.

Отметим, что Дэвис является подопечным Мейвезера. Также в рамках этого шоу может выступить ещё один боец Флойда Мейвезера — экс-чемпион мира во втором среднем весе Джек Баду — с обладателем пояса WBA Regular в полутяжёлом весе Нэйтаном Клеверли.