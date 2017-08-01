Гарсия: если Флойд хочет настоящий вызов — я готов

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия, одолевший в минувшие выходные Эдриена Бронера, продолжает подбирать соперника для следующего боя. Ранее он уже заявлял, что заинтересован в поединке с Китом Турманом, а также победителем пары Теренс Кроуфорд — Джулиус Индонго. Теперь же Гарсия дал понять, что готов провести поединок и с Флойдом Мейвезером.

«Если Флойд хочет настоящий вызов — я готов. Если он серьёзно этого захочет, то определённо я воспользуюсь такой возможностью. А вообще, я не знаю, хочет ли он бой с кем-то из боксёров. Мейвезер сосредоточен на Макгрегоре», — приводит слова Гарсии Boxingnewsresults.