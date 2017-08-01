Тренер Гарсии: Ломаченко должно быть стыдно за бой с Марриагой

Роберт Гарсия, тренер чемпиона мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсии, раскритиковал чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко за выбор соперника на следующий бой. Украинец проведёт поединок с Мигелем Марриагой.

«Они не организуют бой с Гарсией. Скажите мне, он что, топовый боец? Он только что проиграл Оскару Вальдесу, Ломаченко должно быть стыдно за этот бой, особенно после того как он заявлял о желании организовать только объединительные бои.

Он хочет биться с лучшими, но лучший ли Марриага? Если у него нет вариантов в своём весе, пусть поднимется на одну категорию. Это то, что сделал Майки. У него не было серьёзных вызовов в лёгком весе, и он встретился с Бронером. Ломаченко же совсем не показывает желания драться с Гарсией. Он дерётся с мелкими соперниками, которые только что проиграли", — приводит слова Роберта Гарсии The Ring.