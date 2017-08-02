Гарсия: всё ещё хочу боя с Линаресом, но не буду бегать за ним

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсия рассказал, что всё ещё ждёт объединительного боя с чемпионом по версии WBA Super Хорхе Линаресом. Вместе с тем американец не намерен долго ждать решения оппонента.

«Я всё ещё хочу этого боя. Надеюсь, у нас получится начать переговоры и организовать бой до конца года. Это тот бой, который имел бы наибольший смысл, мы бы объединили пояса. Но я не буду ждать кого-то или гоняться за кем-то, так что если этот бой будет недоступен, я буду двигаться дальше», — приводит слова Гарсии BoxingScene.