ФБР провела первую встречу с российскими промоутерами

Федерация бокса России (ФБР) провела первую рабочую встречу с промоутерами после включения профессионального бокса в реестр видов спорта. Встреча была посвящена обсуждению регламента взаимодействия промоутеров и ФБР. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря федерации бокса по развитию профессионального бокса Кирилл Щекутьев.



«Сегодня на встрече были представители всех ведущих промоутерских организаций страны. Федерация презентовала новый регламент, по которому теперь будет жить профессиональный бокс. Всем промоутерам он был дан на ознакомление, 14 августа пройдёт встреча, на которой мы соберём обратную реакцию, поймём, какое мнение сложилось, с чем согласны или не согласны, какие замечания, с которыми мы потом будем дальше работать. Встреча прошла конструктивно, позитивно, дальше работаем совместно, всё хорошо», — цитирует Щекутьева ТАСС.