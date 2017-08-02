Мейвезер-младший разрешил Макгрегору выйти на бой в восьмиунцевых перчатках

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший согласился на изменения правил на бой с Конором Макгрегором, позволив тому выйти на ринг в восьмиунцевых перчатках. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить в категории первого среднего веса (154 фунта).



Макгрегор неоднократно говорил, что Мейвезер намеренно добивался проведения боя в первом среднем весе, поскольку десятиунцевые перчатки используются в категориях выше второго полусреднего веса (147 фунтов). Тем не менее более лёгкие перчатки можно использовать, если оба бойца согласятся с этим условием и получат специальное разрешение от атлетической комиссии штата Невада. Также Мейвезер собирается позволить использовать перчатки любого бренда на выбор, чтобы развеять слухи, будто он навязывает ирландцу перчатки определённого производителя, сообщает BoxingScene.