175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Мейвезер-младший разрешил Макгрегору выйти на бой в восьмиунцевых перчатках

2 августа 2017, среда. 10:13 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший согласился на изменения правил на бой с Конором Макгрегором, позволив тому выйти на ринг в восьмиунцевых перчатках. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить в категории первого среднего веса (154 фунта).

Макгрегор неоднократно говорил, что Мейвезер намеренно добивался проведения боя в первом среднем весе, поскольку десятиунцевые перчатки используются в категориях выше второго полусреднего веса (147 фунтов). Тем не менее более лёгкие перчатки можно использовать, если оба бойца согласятся с этим условием и получат специальное разрешение от атлетической комиссии штата Невада. Также Мейвезер собирается позволить использовать перчатки любого бренда на выбор, чтобы развеять слухи, будто он навязывает ирландцу перчатки определённого производителя, сообщает BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
2 августа 2017, среда
10:13 Мейвезер-младший разрешил Макгрегору выйти на бой в восьмиунцевых перчатках
09:24 ФБР провела первую встречу с российскими промоутерами
00:11 Гарсия: всё ещё хочу боя с Линаресом, но не буду бегать за ним
1 августа 2017, вторник
23:49 Беллью не будет драться с Уордом
22:20 Фрэнк Мир ведёт переговоры с Bellator и хочет боя с Емельяненко
21:53 Тренер Гарсии: Ломаченко должно быть стыдно за бой с Марриагой
20:52 Дэвис: верю, что бой с Ломаченко состоится
19:30 Гарсия: если Флойд хочет настоящий вызов — я готов
18:53 Джэрвонта Дэвис может встретиться с Романом Мартинесом
18:15 Мехонцев: машину, которую подарил Путин, уже давно продал
17:29 В Екатеринбурге наказали инспекторов, забравших машину у Мехонцева
17:17 Джейкобс вернётся в ринг 14 октября и планирует провести бой с Чавесом
16:24 Top Rank: если Пакьяо откажется от реванша, Хорн может сразиться с Кроуфордом
15:32 Владимир Кличко прочитал курс лекций по менеджменту в университете Санкт-Галлена
14:14 Тренер Гарсии: Майки готов сразиться с Ломаченко в ноябре, это лёгкий бой
13:01 Ломаченко заявил, что может потерять интерес к матчу-реваншу с Салидо
12:33 Ву Чинг Куо уверен, что сохранит полномочия президента АИБА
11:52 Фроч: Мейвезер не должен подвести боксёрский мир
11:04 IBF назначила элиминатор между Дибом и Фонсекой
10:55 Ломаченко: не увидел ничего выдающегося в действиях Гарсии в бою с Бронером
09:33 Малиньяджи: мой уровень уважения к Макгрегору возрос из-за его трудовой этики
09:24 В команде Ковалёва не верят в положительный результат протеста на бой с Уордом
00:54 WBC представил «алмазные» пояса для Всемирной серии бокса
31 июля 2017, понедельник
23:52 Фроч: миссия Макгрегора невыполнима
22:49 Кормье предсказал поражение нокаутом от Джонса в 2014 году
21:05 Джонс: с Миочичем не будет супербоя, люди не знают, кто он такой
19:13 Гассиев: скорее всего, бой с Влодарчиком пройдёт в США
18:40 Вудли: если Сен-Пьер не дерётся со мной — я лучший полусредневес всех времён
17:50 Мейвезер хочет, чтобы трансляция боя с Макгрегором в Британии стоила 8000 рублей
16:19 Гарсия заинтересован в поединке с Турманом
15:54 Кормье: даже не знаю, что произошло
15:50 Бой Гарсии и Гаглоевой продлился 16 секунд и признан несостоявшимся
14:39 Нурмагомедов: сделаю всё, чтобы стать первым российским чемпионом в UFC
13:30 Сайборг: хотела бы встретиться с Холм
13:09 Бронер: если Гарсия захочет дать мне реванш, мы можем сделать это
12:05 Бетербиев проведёт бой с Коллингом 31 октября
11:36 Баффер: Поветкин ещё дойдёт до чемпионских боёв
11:20 Джон Джонс: фанаты хотят видеть мой бой против тяжеловеса
10:15 Ортис вернулся с победой после более чем годичной паузы
09:57 Бронер: скоро я снова буду чемпионом
01:00 Только один судья отдавал Джонсу преимущество на момент остановки боя с Кормье
30 июля 2017, воскресенье
23:07 Спенс: Альварес наносит больше ударов, чем Головкин
22:04 М.Гарсия: готов драться с Ломаченко, но не вижу, что он поднимается в лёгкий вес
20:52 Уайт: назначил бой Сен-Пьер — Биспинг, потому что никто не купит бой с Вудли
20:08 Джонс: Макгрегор вдохновил меня на бой с Леснаром
Все новости RSS
Партнерский контент