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Михаил Алексеев сразится с экс-чемпионом мира Малкольмом Классеном

2 августа 2017, среда. 10:55 Бокс/ММА

Российский боксёр Михаил Алексеев (10-0, 4 KO), занимающий 15-ю строчку рейтинга WBO в первом лёгком весе, проведёт свой следующий поединок против бывшего чемпиона мира по версии IBF из ЮАР Малкольма Классена (33-6-2, 17 KO). Поединок между этими боксёрами состоится в рамках турнира, запланированного на 9 сентября в Челябинске, и будет проходить по формуле 10 раундов, сообщает BoxingScene.

Для Алексеева это будет второй бой в текущем году, в мае он одержал победу над Сальвадором Бризео в бою за титул WBO Youth.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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