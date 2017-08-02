Кортес: мне пришлось остановить один из спаррингов Макгрегора с Малиньяджи

Известный рефери Джо Кортес, который помогает Конору Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, рассказал, что был вынужден остановить один из спаррингов ирландца с Поли Малиньяджи, поскольку спортсмены слишком увлеклись и ситуация начала выходить из под контроля.



«Они были немного грубыми. Мне пришлось вмешаться, потому что спарринг начал походить на бой. Они слишком много клинчевали и пытались друг друга крепко ударить. Так что мне пришлось сказать: «Время, парни, вам нужно остановиться прямо сейчас. Я хочу чистый раунд. Покажите мне спортивное поведение. Понимаете? Я не хочу снимать баллы ни с кого из вас. Понимаете?». Я посмотрел на них, и они сказали: «Хорошо». И я скомандовал продолжать», — цитирует Кортеса BoxingScene.



Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.