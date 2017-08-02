В ближайшие недели станут известны детали возвращения на ринг Миккеля Кесслера

В промоутерской компании Sauerland Event сообщили о том, что в ближайшие недели будет объявлена дата возвращения на ринг экс-чемпиона мира Миккеля Кесслера, а также место проведения боя и соперник, сообщает BoxingScene.



28-летний датчанин объявил о возобновлении боксёрской карьеры 31 марта этого года и с тех пор проводит подготовку. Кесслеру предлагали принять участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, однако он отказался, мотивировав свой отказ тем, что пока не готов выходить на ринг против бойцов мирового уровня после длительного простоя.