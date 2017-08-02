Спенс-младший: бой с Турманом — моя давняя мечта

Чемпион мира во втором полусреднем весе Эррол Спенс-младший (22-0, 19 KO) сказал, что уже давно чувствовал себя готовым сразиться с обладателем поясов WBA и WBC Китом Турманом (28-0, 22 KO).



«Я преследую поединки за чемпионские пояса. У Кита Турмана есть два пояса, ещё один (WBO) — у Джеффа Хорна. Сейчас я намерен провести промежуточный бой перед встречей с Китом Турманом, поскольку он травмирован и не вернётся до 2018 года. И я не могу так долго ждать. Надеюсь, я смогу вернуться на ринг до конца года, а затем сразиться с ним в следующем году.



Я давно хотел боя с Турманом. Я просил о нём даже тогда, когда на моём счету было лишь 15 побед. Этот бой — моя давняя мечта», — цитирует Спенса BoxingScene.