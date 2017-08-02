Макгрегор: меня не волнует размер перчаток, я уничтожу Мейвезера

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал предложение Флойда Мейвезера-младшего, выразившего согласие пойти ему на уступки и провести бой в восьмиунцевых перчатках, а не десятиунцевых, как положено по регламенту в весе 154 фунта. Следует отметить, что в атлетической комиссии штата Невада уже заявили, что не допустят использования Макгрегором и Мейвезером восьмиунцевых перчаток.



«Ещё один полезный 12-раундовый спарринг сегодня. Мы готовы уничтожить Флойда. Возьми себе любые перчатки, маленький человек. Я дерусь в четырёхунцевых. Меня вообще не заботит размер перчаток. У меня в каждой руке по кирпичу. Знай об этом», — написал Макгрегор в «Инстаграме».

Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Фото со спарринга Макгрегора доступно в его официальном «Инстаграме».