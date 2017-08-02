Тренер Гарсии: если бы я мог выбирать, то следующим соперником был бы Ломаченко

Роберт Гарсия, брат и тренер Майки Гарсии, признался, что выбрал бы следующим соперником для своего брата чемпиона мира WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко, если бы всё зависело только от него.



«Если бы я мог выбирать, то выбрал бы бой с Ломаченко. Мне нравится Ломаченко, у него прекрасный боксёрский стиль, изящный. Все говорят о его стиле, и это просто отличается от всего, что мы когда-либо видели в боксе.



В своё время мы видели Шугара Рэя Леонарда и Флойда Мейвезера-младшего, но он (Ломаченко) совсем другой. Он особенный. Он невероятен, и он один из моих любимых бойцов. Поэтому я хочу видеть его в бою с Майки. Посмотрим, что Майки сможет сделать в бою с боксёром вроде Ломаченко», — цитирует Роберта BoxingScene.