Биспинг: Кормье не стоило плакать после нокаута

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал слёзы экс-чемпиона в полутяжёлой категории Даниэля Кормье после поражения от Джона Джонса на UFC 124.

«Кормье не стоило этого делать. Учитывая, как они не любят друг друга и как высококлассно Джонс ведёт себя в октагоне, не надо было говорить, что слёзы Кормье стали для него полноценной местью. Кормье должен был справиться с этим.

Он был просто размазан, не мог думать как следует. Он был очень эмоционален сразу после нокаута. Но я скажу вам: нельзя предсказать, в каком состоянии будешь после нокаута", — цитирует Биспинга MMA Fighting.