Биспинг: бой с Сен-Пьером будет 4 ноября

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал, что его бой с экс-чемпионом полусредней категории Жоржем Сен-Пьером, скорее всего, произойдёт на турнире UFC 217. Турнир запланирован на 4 ноября в Нью-Йорке.

«Я уже психологически отошёл от этого боя. Отказался от кампании по продвижению. Я сдался, но всё равно оптимистично думал, что он всё же может произойти. Кажется, он будет 4 ноября в Madison Square Garden», — приводит слова Биспинга Bloody Elbow.

Ранее UFC отказалась от идеи боя Биспинга с Сен-Пьером, но вернулась к ней из-за неудовлетворительного качества боя Тайрона Вудли с Дэмианом Майей.