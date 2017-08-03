Вудли: между мной и Уайтом всё в порядке

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, что уладил конфликт с боссом организации Дэной Уайтом.

«Между нами всё в порядке. Я пообещал, что наш разговор останется между нами, так что вдаваться в подробности не стану. Но в конце беседы я почувствовал, что двое мужчин поговорили, были уважительны друг к другу, и всё закончилось на хорошей ноте», — приводит слова Вудли BJ Penn.

Ранее Уайт раскритиковал Вудли за слишком осторожный и скучный бой с Дэмианом Майей. После этого Вудли потребовал публичных извинений, угрожая в противном случае раскрыть некую информацию о UFC.