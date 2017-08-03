Котто: 31 декабря будет моим последним днём в боксе

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО) твёрдо намерен завершить боксёрскую карьеру по окончании текущего года. На 26 августа у пуэрториканца запланирован поединок с японским боксёром Йосихиро Камегаи (27-3- 2, 24 KO), после которого он надеется вернуться на ринг ещё раз до конца года.



«Я очень наслаждался боксом. Это мой последний год в боксе, пришло время заняться другими вещами. 31 декабря 2017 года будет последним днём Мигеля Котто в качестве профессионального боксёра», — цитирует Котто BoxingScene.