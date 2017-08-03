Малиньяджи: слухи о нокауте Макгрегора в спарринге — вздор

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи, который помогает Конору Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, назвал чушью слухи, что ирландец якобы был нокаутирован в одном из спаррингов.



«Все эти заявления — чушь. По-моему, когда эта информация появилась, Конор возвращался из пресс-тура по Европе. Человеком, который сказал, что видел, как Макгрегора нокаутировали, был Джесси Варгас. Но это было физически невозможно. Конор прибыл в Лас-Вегас в субботу, это было две-три недели назад. В субботу он прибыл, а в воскресенье вышло интервью с Джесси Варгасом. Он сказал, что Конор был нокаутирован. Что физически невозможно, если только он после 14-часового перелёта не провёл спарринг в тот же день», — рассказал Малиньяджи в интервью The Rich Eisen Show.