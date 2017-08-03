Юриоркис Гамбоа 12 августа проведёт бой с Алексисом Рейесом

Бывший чемпион мира в полулёгком весе по версиям IBF и WBA Юриоркис Гамбоа (26-2-0, 17 КO) готовится вернуться на ринг 12 августа. На эту дату у кубинца запланирован поединок в Канкуне (Мексика) против Алексиса Рейеса (15-2-1, 7 KO), сообщает BoxingScene.



Последний свой бой Гамбоа провёл в начале мая против Робинсона Кастельяноса (24-12, 14 КО), от которого потерпел неожиданное поражение — после седьмого раунда кубинец отказался от продолжения поединка, до этого побывав в двух нокдаунах (в третьем и четвёртом раундах).