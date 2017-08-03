Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Владимир Кличко принял решение завершить боксёрскую карьеру. Об этом украинский боксёр объявил в официальном видеообращении.



В апреле этого года Кличко потерпел досрочное поражение от британца Энтони Джошуа в бою за титулы IBF, IBO и WBA. В контракте на бой для украинца была предусмотрена возможность немедленного матча-реванша с Джошуа. Ожидалось, что повторная встреча боксёров состоится 11 ноября в Лас-Вегасе, поэтому заявление Кличко о завершении карьеры стало неожиданностью.

Видео доступно на официальном канале Кличко на Youtube.