Цзю: думаю, Кличко просто «наелся» боксом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал решение Владимира Кличко завершить боксёрскую карьеру.



«Думаю, Владимир Кличко правильно решил. Есть такое понятие «наелся». В определённый момент это состояние приходит – когда человек достиг всего в жизни и спорте. Это случается в одну секунду.

Не думаю, что супертяжёлый дивизион сильно потеряет с уходом Владимира Кличко. Это новая жизнь категории, новый этап, новые боксёры. Ничего страшного в этом нет», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.