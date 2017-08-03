Миллер: нокаутирую Джошуа, свинью в набедренной повязке

Американский тяжеловес Джарелл Миллер (19-0-1, 17 КО) резко выступил против чемпиона мира WBA/IBF Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

«Терпеть не могу Энтони Джошуа, эту свинью в набедренной повязке. Мне удавалось потрясти Кличко, когда я провёл всего два боя на профи-ринге, и меня отправили домой (из тренировочного лагеря). Представьте, на что я способен сейчас. Я нокаутирую Джошуа. Протеиновые коктейли не делают чемпионом. Даже английские фанаты хотят, чтобы я его нокаутировал», — цитирует Миллера Boxing Scene.