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Портер и Дэнни Гарсия могут оспорить титул временного чемпиона по версии WBC

3 августа 2017, четверг. 22:18 Бокс/ММА

Два экс-чемпиона мира, Шон Портер и Дэнни Гарсия, могут провести очный поединок за титул временного обладателя пояса по версии WBC. Об этом заявил президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман, сообщает Boxingnewsresults.

Полноценным чемпионом полусреднего веса по версии WBC является Кит Турман, однако ввиду его травмы и продолжительного отсутствия на ринге руководство организации санкционировало организацию боя за звание временного чемпиона, который получит право встретиться с Турманом.

Участниками поединка-элиминатора станут именно Портер и Гарсия. Камнем преткновения для окончательного решения является поединок Портера с Томасом Дюлормом, который состоится 26 августа.

«Есть проблема с боем Портера 26 августа, но если он победит, мы организуем его встречу с Гарсией», — заявил Сулейман.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
3 августа 2017, четверг
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