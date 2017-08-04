Ковалёв проведёт следующий бой 25 ноября

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 25 ноября. Встречу с участием россиянина будет транслировать телеканал HBO, а сам бой будет главным событием вечера. Предположительно, Ковалёв будет боксировать в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, сообщает Boxingnews24.

Соперник экс-чемпиона ещё не определён. Ковалёв потерпел два противоречивых поражения подряд в боях с Андре Уордом. Его последний успешный поединок датирован июлем 2016 года. Тогда в Екатеринбурге он справился с Исааком Чилембой.