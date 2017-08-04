Ломаченко: когда побью Ригондо, все скажут, что я победил старого боксёра

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко сомневается, что потенциальный бой с кубинцем Гильермо Ригондо принесёт ему много дивидендов.

«Когда я боксировал в любителях, то у меня не было возможности знать своего следующего соперника. Там с этим намного тяжелее. Сейчас же перед боем я могу знать всё об оппоненте. Бой с Ригондо? Я сомневаюсь, что такая встреча принесёт мне много славы.

Когда я побью его, все скажут, что я победил старого боксёра, который уступает мне в габаритах», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.