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Хуан Мануэль Маркес завершил карьеру

4 августа 2017, пятница. 10:13 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО) принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает BoxingScene.

43-летний мексиканец планировал провести поединок до конца этого года, однако по разным причинам дата поединка постоянно откладывалась. Теперь же стало известно, что боксёр и вовсе не вернётся на ринг.

Свой последний поединок он провёл в мае 2014 года, когда победил единогласным решением судей Майка Альварадо. Наибольшую популярность Маркес получил благодаря трём боям с Мэнни Пакьяо, в последнем из которых он жёстко нокаутировал филиппинца.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Хуан Мануэль Маркес
Новости. Бокс/ММА
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