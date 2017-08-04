WBA санкционировала поединок между Джошуа и Ортисом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала проведение поединка между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии этой организации Энтони Джошуа и первым номером рейтинга WBA Луисом Ортисом.

Изначально планировалось, что победитель первого боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко должен будет договориться о проведении боя с Ортисом на протяжении 120 дней. Однако WBA не настаивала на таком развитии событий, учитывая возможный реванш между Джошуа и Кличко. Теперь же, после того как украинец объявил о завершении карьеры, WBA призывает стороны прийти к консенсусу, сообщает BoxingScene.

У сторон есть 30 дней, чтобы договориться об условиях встречи, в противном случае будут назначены промоутерские торги.