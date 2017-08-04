IBF: Джошуа должен драться с Пулевым в следующем бою

IBF потребовала, чтобы чемпион организации в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в следующем бою встретился с обязательным претендентом на титул Кубратом Пулевым. Отметим, что ранее WBA назначила Джошуа защиту титула в бою с Луисом Ортисом.



«Исключение на бой Кличко — Джошуа было одобрено с условием, что победитель сразится с лучшим из доступных претендентов в обязательной защите титулов WBA/IBF. Теперь IBF узнала, что Кличко завершил карьеру. Следовательно по условиям исключения Джошуа должен провести обязательную защиту по линии IBF.



Лучший доступный претендент — №2 рейтинга Кубрат Пулев. Переговоры должны начаться немедленно и завершиться к 3 сентября. Если соглашение не будет достигнуто, IBF назначит торги", — говорится в заявлении федерации.