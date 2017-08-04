Миочич: Джошуа, у тебя нет оправданий, давай станцуем

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич бросил вызов чемпиону мира WBA/IBF по боксу в супертяжёлой категории Энтони Джошуа. Миочич предложил британцу сразиться после того, как Владимир Кличко объявил о завершении карьеры.

«Джошуа, кажется, теперь в твоём расписании пустое место. Оправданий больше нет, давай станцуем», — написал Миочич в «твиттере».

Ранее Миочич уже делал выпад в сторону Джошуа.

«Этого парня считают самым крутым на планете. Но он даже не самый крутой в Великобритании», — писал Стипе в июне.