Хасиков: Хирамагомедов может и дальше развлекать свою немногочисленную аудиторию

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков прокомментировал публикацию Гаджимурада Хирамагомедова, в комментарии к которой двукратный чемпион мира по ММА среди любителей бросил вызов Хасикову.



«Когда я только узнал о том, что Хирамагомедов бросил мне вызов, рассмеялся. Если Гаджимураду нечем заняться, то пусть продолжает развлекать свою немногочисленную целевую аудиторию. Его сомнения касательно моих титулов я оставлю без комментариев.



Не припомню, чтобы у нас с Хирамагомедовым были какие-то конфликты до этого. Не считая того инцидента, который случился с вице-президентом союза ММА России Радмином Габдулиным. Для меня стало неожиданным такое поведение Гаджимурада», — сказал Хасиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.