Ломаченко: готов подняться в весовой категории ради боя с Гарсией

Чемпион мира во втором лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил, что бокс нуждается в его противостоянии с чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией и выразил готовность, сменить весовую категорию ради организации такого поединка.

«Он выиграл бой с Бронером и был достаточно хорош. Но лично мне это не понравилось. Он был одинаков, а мне не по душе такое. К тому же его физические кондиции оставляли желать лучшего. В бою с Бронером он выглядел уставшим. Но этот поединок проходил в очень медленном темпе, как можно было устать?

Я готов подняться в весовой категории ради встречи с ним, и я хочу этого боя. Но есть проблема, я выступая на ESPN, а он на Showtime. У меня есть контракт, я не могу с ним драться сейчас. Но этот бой для меня. Он один из лучших боксёров, и нашему спорту нужен такой поединок. Это будет хорошо для бокса", — приводит слова украинца BoxingScene.