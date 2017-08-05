Лятифов: приятно, что Крылов выступит вместе со мной на турнире в Донецке

Боец ММА Ренат Лятифов прокомментировал грядущий турнир ММА в Донецке, в рамках которого ему предстоит сразиться с россиянином Василием Курочкиным.

26 августа в Донецке состоится международный турнир по смешанным единоборствам, в котором примут участие бойцы из Донбасса, РФ и Хорватии. В рамках турнира состоится девять поединков. Главным событием вечера будет бой Никиты Крылова с Маро Пераком.



«Согласился на бой с Василием Курочкиным, так как очень хотелось выступить на родине. Плюс на этом же турнире свой бой проведёт Никита Крылов, а мы с ним хорошо знакомы. Вместе начинали карьеру, тренировались. Он хорошо поднялся в рейтинге, известная личность, и мне приятно, что наши поединки пройдут в рамках одного вечера. Считаю, что идея провести подобный турнир в Донбассе была очень правильной», — приводит слова Лятифова Донецкое агентство новостей.