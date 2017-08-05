Макгрегор: Малиньяджи просто надрали задницу, вот и всё

Боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал скандальный уход Поли Малиньяджи из его тренировочного лагеря. Американский боксёр помогал ирландцу готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим в качестве спарринг-партнёра.



Причиной ухода Малиньяджи оказались кадры, ставшие достоянием общественности. В частности, на одном из них Малиньяджи лежит на канвасе ринга. Ряд других фото также свидетельствует о том, что Макгрегор в спаррингах превосходил Малиньяджи. Сам Малиньяджи утверждает, что на настиле ринга оказался не после пропущенного удара, а вследствие толчка со стороны Конора. В «твиттере» Поли даже призвал опубликовать видеоролик самого спарринга.



«Он пришёл и ему надрали задницу, вот и всё», — цитирует Макгрегора BoxingScene.