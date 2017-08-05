Промоутер Джошуа: план таков — сперва Пулев, потом Ортис, а затем уже Уайлдер

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведёт дела чемпиона мира IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа, рассказал о планах относительно следующих боёв. Недавно WBA назначила Луиса Ортиса официальным претендентом на титул чемпиона мира, однако у Джошуа уже запланирована встреча с официальным претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым.



«Очевидно, что теперь нам нужно сразиться с Пулевым и Ортисом. Ортис был назван обязательным претендентом некоторое время назад, и у нас уже есть подписанное соглашение о намерениях, которое подразумевает бой с Пулевым, если Кличко не будет следующим соперником. Я бы сказал, что сейчас порядок таков: Пулев, Ортис, а затем, если Деонтей Уайлдер всё ещё будет владеть титулом (WBC), то Джошуа может сразиться с ним следующим летом», — цитирует Хирна BoxingScene.