Дува: дата следующего боя Ковалёва и соперник определятся в конце августа

Американский промоутер Кэти Дува, которая ведёт дела экс чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, рассказала, что дата и соперник на следующий бой россиянина, скорее всего, будут объявлены в конце лета.



«Мы работаем над этим (над следующим боем Ковалёва). Планируем, что соперник и дата будут известны в конце лета. Пока никаких договоренностей нет», — цитирует Дуву ТАСС.



Последний свой бой Ковалёв провёл в июне этого года против Андре Уорда, владеющего титулами IBF/WBA/WBO, от которого потерпел спорное поражение. Рефери остановил бой, засчитав Ковалёву досрочное поражение после нанесённых Уордом двух ударов ниже пояса.

Отменим, что ранее в западных СМИ появилась информация о том, что следующий бой Ковалёва состоится 25 ноября.