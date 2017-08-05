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Мигель Котто готов к скорому завершению карьеры

5 августа 2017, суббота. 14:42 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто чувствует себя морально готовым к скорому завершению карьеры. 26 августа в Карсоне (штат Калифорния, США) Котто предстоит сразиться за вакантный титул WBO в первом среднем весе с японцем Йосихиро Камегаи. После этого пуэрториканец планирует до конца года провести ещё один бой, перед тем как повесит перчатки на гвоздь.

«Я удовлетворён тем, что добился большего, чем мог себе представить. Моя карьера подходит к концу. Я должен посвятить себя, своё тело и душу своему дому, жизни в более здоровом окружении», — цитирует Котто BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мигель Котто
Новости. Бокс/ММА
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