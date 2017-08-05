Э. Диррелл получил травму и не сможет провести бой за титул WBC

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Энтони Диррелл (30-1-1, 24 КО) мог вернуть себе звание обладателя пояса WBC. 8 сентября у американца был запланирован поединок за вакантный титул с Давидом Бенавьедесом (18-0, 17 КО).

Однако, по сообщению World Boxing News, Диррелл не сможет боксировать 8 сентября в связи с полученной травмой. Тем не менее шоу, запланированное на 8 сентября, состоится. Новым соперником Бенавьедеса в бою за титул станет румын Рональд Гаврил (18-1, 14 КО).

Принимая во внимание участие проспектов второго среднего веса — Каллума Смита, Авни Йилдырыма и Криса Юбенка — в суперсерии, именно он получил право оспорить чемпионский титул.