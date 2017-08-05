Уоррен: истинный потенциал Ломаченко станет ясен в лёгком весе

Фрэнк Уоррен, известный британский промоутер и обозреватель, посредством своей колонки на портале BoxingScene поделился мнением относительно перспектив чемпиона мира во втором полулёгком весе Василия Ломаченко.

«Ломаченко на данный момент — один из моих любимых боксёров. Уверен, в бою с Марриагой он продолжит показывать то, что умеет делать лучше всего. Конкретное имя противника Ломаченко не имеет значения, потому как очевидно, что он лучший в своём весе.

Бой с Марриагой — очередная возможность увидеть мастер-класс и занять украинца. Он слишком хорош для нынешних соперников, а это значит лишь то, что ему нужно подняться в весе или найти консенсус с Гильермо Ригондо. Полагаю, только в лёгком весе мы сможем оценить истинный потенциал Ломаченко. Там у него будут бои с Майки Гарсией, Хорхе Линаресом и Терри Флэнаганом", — написал Уоррен.