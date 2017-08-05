Уайдман: Кадыров принял нас в Чечне как королей

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман вспомнил о своей поездке в Чечню в 2015 году. Боец отметил гостеприимство главы республики Рамзана Кадырова, вместе с тем сообщив, что на данный момент не имеет с ним никаких контактов.

«Я ездил туда всего один раз. На тот момент я ничего не знал о Чечне. Знал лишь, что еду в Россию провести семинар. Один из менеджеров спросил меня, хочу ли я туда ехать, учитывая то, что за это платили, я ответил: «Звучит здорово, поехали».

Это был интересный опыт. Я увидел совершенно иную культуру. Для меня это был большой опыт, я увидел то, как живут другие люди, не привыкшие к нашему образу жизни.

Кадыров принял нас как королей. Чувствовалось большое уважение, повторюсь, это совершенно другая культура. Но сейчас у меня нет с ним никаких связей. Я не общался с ним с 2015 года, и у нас нет никаких дел", — приводит слова Уайдмана MMA fighting.