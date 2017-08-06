Российский боксёр Дадашев победил мексиканца Марруфо в Лос-Анджелесе

Российский боксёр Максим Дадашев добился успеха в поединке с соперником из Мексики Хосе Марруфо в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). 26-летний спортсмен первого полусреднего веса победил мексиканца техническим нокаутом в восьмом раунде. Отметим, что эта победа стала восьмой кряду для россиянина на профессиональном ринге.



Дадашев является чемпионом Российской Федерации среди юниоров, серебряным и бронзовым призёром национального первенства. На профессиональном уровне спортсмен выступает с 2016 года.