Мейвезер-старший: Макгрегор не попадёт даже по мне

Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, не сомневается в том, что его сын легко расправиться с Конором Макгрегором, бой с которым запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я уже говорил ему: «Парень, тебе 27 лет, а мне 64 года. И я проучу тебя. Ты даже не будешь знать, откуда тебе прилетит. Тебе не нужно беспокоиться о Флойде, потому что ты не будешь с ним драться. Ибо когда я с тобой разделаюсь, в тебе ничего не останется. Поверь мне».



Конор даже не коснётся меня, поверьте мне, он не попадёт по мне. У меня есть защита, доставшаяся мне от моего тренера. Я могу с ним пройти всю дистанцию, могу позволить ему выбрасывать удары весь день. И он не попадёт по мне, уж поверьте. Когда с ним расправится Флойд, он может, если захочет, сразиться со стариком», — цитирует Мейвезера-старшего On The Ropes Boxing Radio.