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Следующий бой Феликса Вердехо запланирован на 22 сентября

6 августа 2017, воскресенье. 11:09 Бокс/ММА

Возвращение пуэрториканского легковеса Феликса Вердехо запланировано на 22 сентября. Об этом рассказал промоутер Вердехо Карл Моретти. Ранее планировалось, что следующим соперником Вердехо станет Терри Флэнаган, владеющий титулом WBO в лёгком весе, однако британец получил травму. Теперь команда Вердехо ожидает от промоутеров Флэнагана информации о том, когда британец сможет вернуться на ринг.

«У нас в планах организовать ему бой 22 сентября в Туксоне, штат Аризона. Но мы всё ещё ожидаем информации от Фрэнка Уоррена (промоутер Флэнагана) относительно новой даты боя. Мне кажется, что Фрэнк не сможет его выставить на бой по меньшей мере до декабря. Поэтому мы хотим организовать Феликсу поединок в сентябре, чтобы избежать длительного простоя», — цитирует Моретти BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
6 августа 2017, воскресенье
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