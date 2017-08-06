Энтон Петтис победил Брэндона Морено на турнире UFC Fight Night 114

В США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 114, главным событием которого стал поединок между Энтони Петтисом и Брэндоном Морено. Встреча этих бойцов продлилась всю отведённую на неё дистанцию и завершилась победой Петтиса единогласным решением судей.



UFC Fight Night 114. Результаты турнира.



Главный кард



Легчайший вес: Алехандре Перес одержал победу над Андре Сухамтатой раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Средний вес: Сэм Алви победил Рашада Эванса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Полулёгкий вес: Гумберт Банденай нокаутировал Мартина Браво (1 раунд, 0:26)

Полpусредний вес: Нико Прайс победил Алана Жоубана нокаутом (раунд 1, 1:44)

Женщины, промежуточный вес, до 54 кг: Алекса Грассо одолела Ранду Маркос раздельным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Наилегчайший вес: Серджио Петтис победил Брэндона Морено единогласным решением судей (49-46, 48-46, 48-46).



Предварительный кард

Лёгкий вес: Джордан Ринальди победил Альваро Эрреру, вынудив соперника сдаться после удушающего приёма (раунд 1, 2:01)

Наилегчайший вес: Джозеф Моралес победил Роберто Санчеса удушением сзади (раунд 1, 3:56)

Легчайший вес: Хосе Альберто Киньонес победил Диего Риваса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Легчайший вес: Рани Яя победил Генри Брионса сдачей соперника (кимура), 2:01, раунд 1;

Наилегчайший вес: Дастин Ортис нокаутировал Гектора Сандовала (раунд 1, 0:15)

Средний вес: Джек Херманссон победил Брэда Скотта техническим нокаутом (раунд1, 3:50)