Гарсия: наш бой с Ломаченко должен транслироваться в Pay-Per-View

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC мексиканец Майки Гарсия (37-0, 30 KO) заявил о том, что с радостью сразится с украинцем Василием Ломаченко, владеющим поясом WBO в первом лёгком весе. 5 августа в Лос-Анджелесе Ломаченко провёл успешную защиту титула в бою с Мигелем Марриагой, одержав досрочную победу.



«Этот бой мог бы транслироваться по системе Pay-Per-View, потому что все болельщики хотят его видеть. Мы с ним самые именитые боксёры ниже категории 147 фунтов. Никакие другие боксёры не могут вызвать такого ажиотажа. Я буду более чем рад поработать этому бою», — цитирует Гарсию BoxingScene.