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Ригондо: вина Ломаченко в том, что он не потребовал соперника получше

6 августа 2017, воскресенье. 17:10 Бокс/ММА

Кубинский боксёр Гильермо Ригондо не впечатлён победой чемпиона мира WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко над Мигелем Марриагой. Встреча этих боксёров состоялась 5 августа в Лос-Анджелесе и завершилась досрочной победой украинца вследствие отказа колумбийского спортсмена от продолжения встречи после седьмого раунда.

«Проблема не в том, что Ломаченко не умеет драться. Мы знаем, что он умеет. Проблема в том, что он дерётся с теми, кто не сопротивляется, а я буду сопротивляться.

Я остановлю этого парня.

И прекратите освистывать Марриагу. Это ваша вина, что вы ожидали невозможного (от него). Освистывайте Ломаченко за то, что он не потребовал соперника получше.

Даже мой сын может побить парня, который не сопротивляется», — написал Ригондо в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Василий Ломаченко
Новости. Бокс/ММА
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