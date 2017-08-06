Малиньяджи: Макгрегор всхлипывает, как девчонка, при каждом ударе по корпусу

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи заявил, что чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор не умеет держать удары по корпусу. Малиньяджи также пообещал рассказать о произошедшем между ним и ирландцем в тренировочном лагере.

«На следующей неделе я наконец начну рассказывать, что произошло во вторник. Макгрегор всхлипывает, как девчонка, при каждом ударе по корпусу. Жалею, что вообще полетел в его лагерь», — написал Малиньяджи в «Твиттере».

Ранее Малиньяджи помогал Макгрегору готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, но покинул его лагерь со скандалом.