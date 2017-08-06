Ломаченко: бой с Ригондо был бы таким же, как с Марриагой

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко уверен, что Гильермо Ригондо победил бы так же, как Мигеля Марриагу.

«Я готов драться с кем угодно. Хочу объединить чемпионские пояса. Если бы я дрался с Ригондо, всё выглядело бы так же. Искать соперников не моя работа. Моя работа — боксировать на ринге наилучшим образом.

Есть несколько вариантов. Есть Ригондо, если он будет отвечать на звонки. Есть Салидо. И есть Мигель Берчелт с чемпионским титулом", — приводит слова Ломаченко Boxing News.