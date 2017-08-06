Менеджер Кличко: надеюсь, Джошуа будет доминировать так же долго, как Владимир

Бернд Бёнте, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко, пожелал чемпиону WBA/IBF Энтони Джошуа тех же успехов, которых добился украинец.

«Лично я, скрестив пальцы, надеюсь, что Джошуа будет доминировать так же долго, как Владимир. Он фантастический чемпион. У него есть характер и навыки для этого. Думаю, Владимир и его команда тоже надеются, что Энтони будет так же успешен, как братья Кличко. Не знаю, есть ли у Джошуа брат, выступающий в боксе», — приводит слова Бёнте Sky Sports.