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Нэйт Диас может войти в команду Мейвезера на бой с Макгрегором

6 августа 2017, воскресенье. 23:54 Бокс/ММА

Боец смешанного стиля Нэйт Диас может выйти в компании Флойда Мейвезера-младшего к рингу перед боем американца с Конором Макгрегором. Позвать Диаса решил член команды Мейвезера Джейсон Ли.

«Я бы хотел, чтобы он вышел вместе с Флойдом. Это было бы восхитительно для нашего города Стоктона», — цитирует Ли Boxing Scene.

Сам Диас уже получил весть о такой возможности.

«Я не знаю, так ли всё будет. Но я такое слышал», — заявил Диас.

Мейвезер-младший и Макгрегор проведут поединок 26 августа. Диас дважды дрался с Макгрегором, один раз выиграв, а другой проиграв.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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