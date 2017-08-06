Нэйт Диас может войти в команду Мейвезера на бой с Макгрегором

Боец смешанного стиля Нэйт Диас может выйти в компании Флойда Мейвезера-младшего к рингу перед боем американца с Конором Макгрегором. Позвать Диаса решил член команды Мейвезера Джейсон Ли.

«Я бы хотел, чтобы он вышел вместе с Флойдом. Это было бы восхитительно для нашего города Стоктона», — цитирует Ли Boxing Scene.

Сам Диас уже получил весть о такой возможности.

«Я не знаю, так ли всё будет. Но я такое слышал», — заявил Диас.

Мейвезер-младший и Макгрегор проведут поединок 26 августа. Диас дважды дрался с Макгрегором, один раз выиграв, а другой проиграв.