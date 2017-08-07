Мир: бой с Миочичем заставит меня переживать за Джонса

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнк Мир считает, что чемпион полутяжёлой категории Джон Джонс может победить любого тяжеловеса, кроме чемпиона этой категории Стипе Миочича.

«Единственный соперник, бой Джонса с которым заставит меня переживать, это Стипе. Любого другого тяжеловеса он может победить. Со Стипе же будет тяжело. Думаю, тяжело так же может быть с Алистайром Оверемом. Джонс опасный боец и я ни за что бы не стал сбрасывать его со счетов.

Бой с Леснаром был бы интересным. Джон гораздо лучше в смешанных единоборствах, но единственное, чего мы не видели, это как он дерётся, лёжа на спине. А Брок достаточно хорош в борьбе. Когда-то он был национальным чемпионом, но теперь ему 40 и он борется не так, как десять лет назад. Сможет ли он повалить Джонса? Это интересно", — цитирует Мира MMA Fighting.